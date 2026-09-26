Падіння уламків БпЛА зафіксовано поблизу Полтави – ОВА

Падіння уламків БпЛА зафіксовано поблизу Полтави, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"У Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій місцевості. Внаслідок падіння загорілася суха рослинність. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та покрівлю адмінбудівлі одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали", – написав він у Телеграмі у суботу.

Він також повідомив, що вночі у Миргородському районі ворожий БпЛА влучив по території приватного промислового підприємства. Попередньо, люди не постраждали. Була пожежа. ДСНС вже її приборкали.