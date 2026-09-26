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Уламки БпЛА впали на відкритій території у Солом'янському районі Києва – мер

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Уламки БпЛА впали на відкритій території у Солом'янському районі Києва – мер

У Солом'янському районі Києва уламки БпЛА впали на відкритій території поруч з приватними будинками, повідомив мер Віталій Кличко у Телеграмі у суботу.

Екстрені служби прямують на місце.

#київ #атака #бпла
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