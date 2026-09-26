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Генштаб ЗСУ: Уражено Азовський оптико-механічний завод

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Генштаб ЗСУ: Уражено Азовський оптико-механічний завод
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження Азовського оптико-механічного заводу (Ростовська обл., РФ).

"У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Азові Ростовської області рф уразили потужності Азовського оптико-механічного заводу. Зафіксовано пожежу на території ливарного цеху та пошкодження обладнання в п'яти виробничих будівлях", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що підприємство входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та спеціалізується на виробництві оптико-механічних і оптико-електронних виробів, електронних систем для комплектації артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння, а також радіолокаційних головок самонаведення для тактичних керованих ракет.

Підприємство задіяне у виробництві продукції для потреб збройних сил рф.

Раніше про успішні "далекобійні санкції" Сил оборони повідомляв президент України Володимир Зеленський. "У Ростовському регіоні спрацювала наша далекобійна сила: уражено завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії", – написав він у Телеграмі у суботу вранці.

#завод #азовський #генштаб #ураження
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