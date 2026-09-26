Кількість постраждалих у Сумах після ворожого авіаудару зросла до шести осіб, серед них – немовля – МВА

Кількість постраждалих у Сумах після ворожого авіаудару зросла до шести осіб, серед них – 11-місячна дитина; удар завдано трьома КАБами по центральній частині міста, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Росія нанесла авіаудар попередньо 3-ма КАБами по центральній частині Сум. Попередньо загинуло 2 чоловіків. На цей час 6 людей отримали поранення, серед них – 11-місячна дитина, вона ушпиталена. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу", – написав він у Телеграмі у суботу.

Влучання сталося на двох локаціях: уражено адмінбудівлю, житлові багатоповерхівки, у парковій зоні – недіюче кафе.

Інформація про потерпілих та пошкодження уточнюється.

Раніше вже повідомлялося про двох загиблих.