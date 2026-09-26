УЧХ допоміг постраждалим після повітряної атаки РФ на Харків

Український Червоний Хрест (УЧХ) надав допомогу постраждалим після нічної повітряної атаки армії РФ на Харків.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста на місці нічної атаки у Харкові працював спільно з іншими екстреними службами. Волонтери проводили обхід прилеглих територій та пошкоджених будинків, щоб виявити постраждалих і оперативно надати їм допомогу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Волонтери надавали першу допомогу та психологічну підтримку людям, які перебували у стані гострої реакції на стрес.

На місці атаки працював пункт підтримки Українського Червоного Хреста. Люди, чиї домівки зазнали пошкоджень, могли отримати гуманітарну допомогу – зокрема OSB‑плити та брезент для тимчасового захисту пошкоджених осель, гігієнічні та спальні набори, питну воду та інші речі першої необхідності. У наметі УЧХ також можна було випити води, чаю чи кави, перекусити та отримати психологічну допомогу.

За інформацією ДСНС України, внаслідок нічної атаки по Харкову та передмістю виникли три осередки пожеж. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та автомобіль. Постраждали четверо людей. Пожежі рятувальники оперативно ліквідували.