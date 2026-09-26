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Зеленський ввів санкції проти 44 осіб, причетних до проведення незаконних "виборів" на ТОТ України

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Зеленський ввів санкції проти 44 осіб, причетних до проведення незаконних "виборів" на ТОТ України
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти 44 осіб, причетних до проведення незаконних "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, повідомила пресслужба Офісу президента

"Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення незаконних "виборів" до Державної думи РФ на тимчасово окупованій території нашої країни", – йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента у суботу.

До пакету санкцій увійшли 44 фізичні особи, які діють в інтересах Росії та сприяють тимчасовій окупації на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, на півострові Крим та в Севастополі.

Частина з них уже "обиралася" так званими депутатами незаконно утворених місцевих рад на тимчасово окупованій території України. Також серед них інші злочинці та поплічники держави-агресора. Зокрема, це пропагандистка й посібниця окупантів Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук, який після окупації Мелітополя почав співпрацювати з росіянами.

Україна наголошує, що ці "вибори" є нелегітимними, результати такого голосування та всі документи, що оформлюються в процесі таких "виборів", не мають жодного юридичного підґрунтя. Вони грубо порушують норми і принципи міжнародного права.

#тот #вибори #санкції
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