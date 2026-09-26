П'ятеро людей, серед них двоє дітей, постраждали на Київщині через ворожі атаки минулої ночі – ОВА

П'ятеро цивільних постраждали у Київській області через ворожі обстріли минулої ночі, серед них – двоє дітей, загалом пошкоджено 23 об'єкти у 6 районах, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Уночі внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей, серед них двоє дітей", – написав він у Телеграмі у суботу.

За даними ОВА, у Бориспільському районі травмовані двоє людей: один отримав множинні осколкові поранення обох нижніх кінцівок, інший – осколкове поранення тулуба. Обох госпіталізували.

В Обухівському районі постраждали троє людей, серед них двоє дітей. У них діагностували гостру реакцію на стрес, двоє також отримали різані рани стоп. Усім надають необхідну медичну допомогу. Через збиття БпЛА загорівся приватний будинок. Пожежу ліквідували.

Ткаченко навів дані щодо наслідків атаки за останню добу, що зафіксовані у 6 районах області:

Бучанський – приватне домоволодіння; Фастівський – 7 приватних домоволодінь, виробничо-складська будівля, 3 транспортні засоби; Вишгородський – заклад освіти; Броварський – складське приміщення, 2 приватні домоволодіння; Обухівський – 3 приватні домоволодіння, 3 транспортні засоби; Бориспільський – виробниче приміщення.

Загалом пошкоджено 23 об'єкти.