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Зеленський повідомив про нові "далекобійні" санкції ЗСУ – у Краснодарському краї, у Ростовській області та у Чорному морі

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Зеленський повідомив про нові "далекобійні" санкції ЗСУ – у Краснодарському краї, у Ростовській області та у Чорному морі
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження цієї ночі заводу, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії, і комплекс "Панцир-С2".

"У Ростовському регіоні спрацювала наша далекобійна сила: уражено завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії, і комплекс "Панцир-С2". Були застосування наших санкцій і по логістичних об'єктах, що працюють на цю війну. Є результати в Чорному морі", – написав Зеленський у Телеграмі у суботу.

Також президент зазначив, що цієї ночі було уражено Ільський НПЗ у Краснодарському регіоні. Про це вже повіідомляв Генеральний штаб ЗСУ у суботу вранці.

"Дякую воїнам СБУ, СОУ та ВМС за влучність! Вдячний усім, хто відповідає Росії на удари по наших людях та переносить цю війну туди, звідки вона прийшла", – наголосив Зеленський.

#зеленський #ураження
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