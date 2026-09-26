Зеленський повідомив про нові "далекобійні" санкції ЗСУ – у Краснодарському краї, у Ростовській області та у Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження цієї ночі заводу, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії, і комплекс "Панцир-С2".

"У Ростовському регіоні спрацювала наша далекобійна сила: уражено завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії, і комплекс "Панцир-С2". Були застосування наших санкцій і по логістичних об'єктах, що працюють на цю війну. Є результати в Чорному морі", – написав Зеленський у Телеграмі у суботу.

Також президент зазначив, що цієї ночі було уражено Ільський НПЗ у Краснодарському регіоні. Про це вже повіідомляв Генеральний штаб ЗСУ у суботу вранці.

"Дякую воїнам СБУ, СОУ та ВМС за влучність! Вдячний усім, хто відповідає Росії на удари по наших людях та переносить цю війну туди, звідки вона прийшла", – наголосив Зеленський.