Бійці "Азову" спростували заяви росіян про оточення Добропілля

Сили оборони України продовжують контролювати Добропілля на Донеччині попри фейкові повідомлення міноборони Росії, повідомила пресслужба Першого корпусу НГУ "Азов".

"Планами військово-політичного керівництва рф на цю осінь передбачене оточення Добропілля. Але воно залишається тільки в цих планах і брехливих звітах російських командирів. Місто Добропілля залишається під контролем Сил оборони, а російські штурмові групи оперативно ідентифікуються та знищуються на підступах до нього при спробі інфільтрації до міжпозиційного простору", – йдеться у повідомленні НГУ "Азов".

За даними інтерактивної мапи DeepState, лінія боєзіткнення проходить приблизно за п'ять з половиною кілометрів від південних околиць міста.

У "Азові" також закликали орієнтуватися на офіційні повідомлення Сил оборони України та не поширювати непідтверджену інформацію про ситуацію навколо Добропілля.

Як повідомлялося, аналітики DeepState також повідомляли, що нещодавно війська Росії просунулися поблизу села Нове Шахове, що неподалік Добропілля.