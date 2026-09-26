Підсумки тижня: Уражено шість стратегічних НПЗ ворога – Міноборони України

Сили оборони за тиждень уразили шість стратегічних нафтопереробних заводів (НПЗ) РФ на мільйони доларів на відстані від 200 до 1600 км від лінії фронту, повідомило Міністерство оборони України.

"Уражено шість стратегічних НПЗ ворога на мільйони доларів на відстані від 200 до 1600 км від лінії фронту. Такого удару по паливно-енергетичному комплексу росії у відповідь на терор завдала Україна за цей тиждень. Це ключові об'єкти оборонки агресора, які живили пальним і електронікою російські окупаційні війська", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у суботу.

Серед ключових цілей тижня:

Московський НПЗ. Ураження заводу потужністю 12 млн т нафти на рік вкотре довело відсутність безпечних зон у рф. Виведено з ладу ключові установки переробки нафти.

Пермський НПЗ. Високоточний удар по промисловому гіганту потужністю 13 млн т нафти на рік, що забезпечував пальним підрозділи агресора.

Новошахтинський НПЗ. Уражено паливне підприємство потужністю 7,5 млн т нафти на рік.

"Башнефть-УНПЗ". Завдано вогневого ураження по підприємству глибокої переробки нафти (7,5 млн т на рік).

Куйбишевський НПЗ. Під атакою опинився один із ключових заводів "Роснефти" потужністю 7 млн т.

Ільський НПЗ. Підприємство переробляє близько 6,6 млн т нафти на рік, а його продукція використовується для потреб російської армії.

Завод "Іскра". Уражено підприємство, що виготовляє електронні компоненти для озброєння рф – зокрема елементи для керованих авіаракет та ЗРГК "Панцирь".

"Продовжуємо системно позбавляти Кремль матеріально-технічних ресурсів для ведення війни. Наші deep- та middle-страйки є закономірною і справедливою відповіддю на російський терор, щоденні обстріли українських міст, цивільної інфраструктури та нашої енергетики. Росія буде позбавлена ресурсів для ведення війни проти України", – резюмували у Міноборони України.