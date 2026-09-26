ЗСУ уразили склад боєприпасів ворога на Луганщині та РЛС "Терек" на Донеччині

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження складу боєприпасів та РЛС "Терек".

"25 вересня та в ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили важливі військові об'єкти російської армії. У Сіверськодонецьку Луганської області уражено склад боєприпасів", йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у суботу.

Також, у районі Семенівського Донецької області, уражено радіолокаційну станцію П-18 "Терек".

Повідомляється, що П-18 "Терек" – мобільна двокоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону, призначена для виявлення та визначення координат повітряних цілей і видачі радіолокаційної інформації засобам протиповітряної оборони.

Максимальна дальність виявлення цілей може сягати близько 250 км, максимальна висота виявлення – до 35 км. Станція є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи протиповітряної оборони.