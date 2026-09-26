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Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово

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Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Російські окупаційні війська тільки цієї ночі завдали поранень 14 українцям, двоє людей загинуло у Запоріжжі, повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що на тлі російської ескалації "світ має обрати сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі".

"Тільки за цю ніч від російських атак 14 людей отримали поранення. Багато було ударів по житлових будинках – у Києві, Запоріжжі, на Одещині, Сумщині, Харківщині. На жаль, двоє людей загинуло у Запоріжжі. Мої співчуття рідним та близьким. Є руйнування цивільної інфраструктури: дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині, університет у Харкові, енергетика на Полтавщині, Миколаївщині, Вінниччині", – написав він у Телеграмі у суботу.

У цьому контексті Зеленський наголосив на важливості того, що партнери не забували, що російська ескалація відбувається кожного дня. "Якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі. Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово. Ми просимо президентів Антоніу Кошту та Урсулу фон дер Ляєн ввести додаткові європейські санкції. Ми просимо всіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки Росія не зупинить війну. Саме так, спільними щоденними зусиллями, має наближатися мир", – наголосив український лідер.

#санкції #трамп #зеленський
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