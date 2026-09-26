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Росія завдала повторного удару по дата-центру Cosmonova та вже третього по інтернет-провайдеру "Коло.ТБ"

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Російські окупанти завдали повторного удару по дата-центру Cosmonova та вже третього удару по інтернет-провайдеру "Коло.ТБ" у Києві.

"У результаті ворожої атаки було пошкоджено опорну мережу COSMONOVA|NET. Через це частина наших клієнтів наразі може відчувати перебої в роботі Інтернет", йдеться у повідомленні компанії у Фейсбуці у суботу.

За повідомленням компанії, всі працівники в безпеці.

Наразі на місці працюють ДСНС. Технічні фахівці DC|COSMONOVA чекають доступу для оцінки масштабів пошкоджень.

Про атаку на приміщення компанія повідомляла у п'ятницю, 25 вересня.

Інтернет-провайдер "Коло.ТБ" також повідомив про третє влучання та пошкодження обладнання, і цього разу "ситуація значно складніша".

"Нажаль, маємо третє влучання зранку. Ми вже займаємось розгортанням резервів і зміною маршрутів. На цей раз ситуація значно складніша. На відновлення потрібно буде декілька годин. Можливо вдасться раніше.Чати, сайт, телефони – це теж не доступне, але відновлюємо оперативно", йдеться у повідомленні провайдера у Фейсбуці у суботу.

#інтернет #атаки #дата_центр
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