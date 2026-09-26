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У Латвії під час навчань НАТО були поранені четверо італійських військових – ЗМІ

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У Латвії під час навчань НАТО були поранені четверо італійських військових – ЗМІ

У Латвії під час навчань НАТО були поранені четверо італійських військових – попередньо, через дружній вогонь, пише Il Sole 24 Ore.

"Інцидент за участю італійських військових під час навчань НАТО в Латвії. Під час навчань з бойовою стрільбою в Адажі транспортний засіб із чотирма солдатами італійської армії був уражений неавтоматичною зброєю, встановленою на іншому італійському військовому автомобілі", – йдеться у повідомленні видання у суботу.

Один з поранених був у важкому стані, але зараз його стан стабільний. За попередніми даними, з бронемашини Dardo випадково відкрили кулеметну чергу по іншій машині такого ж типу, що стояла попереду з відчиненими задніми дверима. Імовірно, військові саме виходили з неї.

Обставини події ще з'ясовують.

#нато #латвія #поранені #навчання
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