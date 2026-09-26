Одна людина загинула та одна поранена у Херсонській області за добу від ворожих атак – поліція

На Херсонщині одна людина загинула та одна поранена в результаті російських обстрілів, пошкоджено житлові будинки, лікарню, автомобілі, повідомила Національна поліція.

"У Дудчанах російські військові атакували FPV-дроном 60-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Від отриманих травм він загинув на місці", – йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграмі у суботу.

Також по медичну допомогу звернулася 73-річна жителька Херсона, яка постраждала внаслідок російського артобстрілу 20 вересня. У неї діагностували мінно-вибухову травму та контузію.

У Білозерці війська РФ двічі атакували FPV-дронами медичний заклад. Внаслідок одного з ударів виникла пожежа.

Від ворожих атак потерпали Херсон, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Кізомис, Розлив, Комишани, Благовіщенське, Новодмитрівка, Томина Балка, Чорнобаївка, Велетенське, Микільське, Приозерне, Станіслав, Зимівник, Надіївка, Новорайськ, Нововоронцовка, Дудчани, Велика Олександрівка, Вірівка, Високе, Львове, Козацьке, Веселе.

Поліція зафіксувала також пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, багатоповерхової нежитлової будівлі, АЗС, п'яти приватних будинків, трьох автомобілів.

Поліція документує воєнні злочини російських військ.