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ДСНС: У суботу під ударом була житлова забудова та цивільна інфраструктура Києва

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки вранішньої атаки ворога – під ударом була житлова забудова та цивільна інфраструктура.

"У Солом'янському районі внаслідок атаки виникла пожежа у 5-поверховому житловому будинку з 1-го по 3-й поверхи. Вогнем охопило квартири та продуктовий магазин на першому поверсі. 4 людей постраждали, ще 20 вдалось врятувати. Пожежу ліквідували на площі 400 кв.м", йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у суботу.

В цьому ж районі внаслідок обстрілу горіла нежитлова будівля. Пожежу ліквідували.

В Оболонському районі надзвичайники ліквідовували загоряння в закладі дошкільної освіти. Повідомляється, що люди не постраждали.

У Святошинському районі ліквідували загоряння на даху одного з магазинів та ліквідували наслідки руйнування.

За даними мера Києва, вже відомо про п'ятьох постраждалих у Києві вранці.

#київ #наслідки #атака
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