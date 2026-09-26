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Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження минулої ночі Ільського нафтопереробного заводу (НПЗ, Краснодарський край РФ) з потужністю переробки близько 6,6 млн т нафти на рік.

"У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю рф уражено нафтопереробний завод "Ильский НПЗ", на території підприємства зафіксовано пожежу", – йдеться у повідомленні Генштабу у суботу.

Повідомляється, що Ільський НПЗ має загальну потужністю переробки близько 6,6 млн т нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ.

"Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", – наголошують у Генштабі.

#ільський #нпз #генштаб #ураження
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