Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження минулої ночі Ільського нафтопереробного заводу (НПЗ, Краснодарський край РФ) з потужністю переробки близько 6,6 млн т нафти на рік.

"У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю рф уражено нафтопереробний завод "Ильский НПЗ", на території підприємства зафіксовано пожежу", – йдеться у повідомленні Генштабу у суботу.

Повідомляється, що Ільський НПЗ має загальну потужністю переробки близько 6,6 млн т нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ.

"Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", – наголошують у Генштабі.