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Порошенко у день народження передав військовим понад 40 багі для 20 підрозділів

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Порошенко у день народження передав військовим понад 40 багі для 20 підрозділів
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/09/26

Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко у свій день народження передав військовим партію допомоги, до якої увійшли понад чотири десятки легких повнопривідних позашляховиків багі для 20 підрозділів Сил оборони.

Як повідомила пресслужба партії "Європейська солідарність", багі використовуватимуться для евакуації поранених із важкодоступних ділянок, доставки боєприпасів, води, медикаментів і спорядження, а також як мобільні платформи для озброєння.

"Маю зізнатися, збився з ліку, котрий день народження зустрічаю з військовими. І без перебільшення це одна з найкращих традицій, які склалися у моєму житті. Але сьогодні вперше мої друзі зібралися під землею, в укріпленому приміщенні. Бо змінилася сама архітектура війни", – написав Порошенко у Facebook.

За його словами, цьогоріч він відзначив день народження на Дніпропетровщині разом із представниками двадцяти підрозділів Сил оборони.

"А подарунки, за традицією, привозимо ми. Сьогодні це понад 40 легких повнопривідних багі. Швидкі й маневрені, вони проходять там, куди пікап уже не проїде. Саме такі машини зараз потрібні на всій лінії фронту", – зазначив Порошенко.

У повідомленні нагадується, що з 2014 року Петро і Марина Порошенки спрямували на підтримку українських військових майже 9 млрд грн власних коштів. Фонд Порошенка разом із ГО "Справа Громад" надає допомогу понад 200 бригадам, полкам і батальйонам.

"І доки триває війна, зупинятися не плануємо. Попри все нам своє робити: зціпити зуби й берегти Україну. Продовжуємо працювати", – наголосив Порошенко.

#європейська_солідарність #порошенко #сили_оборони
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