Нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА знешкоджено у Солом'янському районі Києва – поліція

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА у Солом'янському районі поблизу навчального закладу.

"Сьогодні після чергового нічного обстрілу Києва вибухотехніки столичної поліції обстежили місце падіння уламків російського дрону на відкритій території за декілька сотень метрів від одного з навчальних закладів", – йдеться у повідомленні поліції Києва у Телеграмі у суботу.

Там правоохоронці виявили нездетоновану бойову частину вагою близько 50 кілограмів та уламки російського безпілотника. Боєприпас становив серйозну загрозу для людей та інфраструктури.

"Фахівці вибухотехнічної служби перевели бойову частину у безпечний стан, після чого за допомогою спеціальної техніки вилучили її для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні за межами столиці", – розповіли у пресслужбі поліції.