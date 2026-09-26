До шести зросла кількість постраждалих внаслідок нічних ударів по Харкову

За оновленими даними, кількість постраждалих унаслідок ударів російських БпЛА типу "Герань" по Харкову у ніч проти суботи зросла до шести осіб.

"У Салтівському районі зафіксовано два влучання – у дорожнє покриття та тротуар. Поранення та травми отримали шестеро людей. Пошкоджено житлові будинки, приміщення університетів та автомобілі", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За її інформацією, у Київському районі внаслідок удару загорілася будівля, яка раніше вже неодноразово зазнавала пошкоджень унаслідок російських атак.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічних ударів по двом районам Харкова постраждали четверо людей.