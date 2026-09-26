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ГУР розповіло про операцію руху спротиву "Свобода Росії" у тилу ворога: понад $10 млн збитків та знищення 10 тис т нафтової сировини

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ГУР розповіло про операцію руху спротиву "Свобода Росії" у тилу ворога: понад $10 млн збитків та знищення 10 тис т нафтової сировини

Рух спротиву "Свобода Росії" провів масштабну операцію в тилу ворога, за результатами якої на території РФ було знищено понад 10 тисяч т нафтової сировини, яку мали використовувати для забезпечення функціонування воєнної економіки країни-агресорки та завдано матеріальних збитків на понад $10 млн, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Під час операції "Барель" підпіллю Легіону "Свобода Росії" вдалося встановити, як держава-агресор намагається компенсувати втрати, яких зазнала внаслідок ураження Силами оборони України об'єктів нафтопереробної та портової інфраструктури. Через скорочення доступних резервуарних потужностей росіяни почали шукати інші способи зберігати й переміщувати нафтову сировину. Одним із таких рішень стало розосереджене транспортування нафти залізницею – у вагонах-цистернах територією рф", йдеться у повідомленні ГУР у Телеграмі у суботу.

Зазначається, що саме цей спосіб логістики став новою ціллю для руху спротиву. Операції передувала тривала підготовка та комплексна робота підпілля. Йдеться про проникнення у відповідні структури противника, здобуття засекречених відомостей, їх подальший аналіз і встановлення вразливих місць російської логістики. Наступним етапом стала підготовка безпосередніх заходів впливу на визначені об'єкти – проникнення на територію з посиленим режимом охорони та підрив десятків вагонів-цистерн.

"Проведення такої операції вимагало скоординованої роботи значної кількості учасників, спеціальних знань і практичного досвіду. У результаті підпіллю вдалося виконати поставлені завдання та завдати відчутних втрат противнику", – зазначають у ГУР.

За даними українських розвідників, підсумки операції "Барель" такі: знищено понад 10 тисяч т нафтової сировини, яку мали використовувати для забезпечення функціонування воєнної економіки РФ; завдано матеріальних збитків на понад $10 млн; порушено функціонування окремих елементів залізничної логістики, задіяної для переміщення стратегічних ресурсів і військових вантажів.

Усі учасники операції перебувають у безпеці.

"Барель" продемонструвала: навіть на власній території держава-агресор не може гарантувати безпеку своїм логістичним маршрутам. Попри складність і високий рівень ризику, рух спротиву "Свобода Росії" продовжує діяти в тилу противника та завдавати ударів по його ресурсах і логістичних можливостях", – наголосили в ГУР.

#тил #операція #свобода #гур_мо
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