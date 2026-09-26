П'ятеро цивільних постраждали в Києві через атаку ворога – Кличко

Станом на 10 годину ранку суботи в Києві постраждали п'ятеро цивільних через ворожу атаку, повідомив мер Віталій Кличко.

"Наразі, внаслідок атаки ворога на столицю 26 вересня, постраждали 5 людей. Медики надали їм допомогу амбулаторно та на місці", – написав він у Телеграмі у суботу вранці.

Як повідомила Національна поліція, правоохоронці документують наслідки ворожого обстрілу безпілотниками у Дарницькому, Оболонському, Святошинському та Солом'янському районах.

"З ночі російські війська продовжують атакувати нашу столицю ударними БпЛА. У місті пошкоджено житлові будинки, ліцей, університет, інститут, офісне приміщення, супермаркети, бізнес-центр, автомобілі та складські приміщення", – йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграмі.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу постраждали четверо мешканців житлового будинку у Солом'янському районі, віком від 26 до 77 років. Також постраждав 51-річний мешканець у Оболонському районі.

На місцях ворожої атаки працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.