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ЦПД: РФ активізувала дезінформаційну кампанію про нібито "таємні тюрми СБУ"

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ЦПД: РФ активізувала дезінформаційну кампанію про нібито "таємні тюрми СБУ"
Фото: ЦПД РНБО

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) фіксує активізацію російської дезінформаційної кампанії про нібито наявність "таємних тюрем СБУ", у яких буцімто катують цивільних осіб.

"На державних пропагандистських ресурсах рф вийшла серія матеріалів із псевдосвідченнями "волонтерки з Краматорська". Жінка стверджує, що під час АТО її нібито утримували в "підвалі СБУ", де катували, залякували та погрожували її родині", – йдеться у повідомленні .

Зазначається, що подібні емоційні історії з жахливими подробицями російська пропагандистська машина системно вигадує ще з 2014 року. Однак жодна з таких заяв російської сторони за всі роки так і не отримала підтвердження з боку міжнародних правозахисних організацій та моніторингових місій.

"Систематичне повернення до вигадок про "таємні тюрми" є складовою стратегії кремля щодо інформаційного виправдання збройної агресії проти України та окупації наших територій. За допомогою таких сюжетів росія намагається сформувати для себе брехливий образ "захисника та рятівника" населення Донбасу від "злочинів України"", – зазначено у повідомленні.

Водночас, як наголошує ЦПД, численні задокументовані факти катувань і жорстокого поводження з цивільними на окупованих територіях стосуються саме Росії.

#дезінформація #рф #тюрми #цпд #сбу
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