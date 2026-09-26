ДСНС: Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено, серед постраждалих – 3-річний хлопчик

Аварійно-рятувальні роботи завершено у Запоріжжі, де через вранішню атаку безпілотників загинули дві жінки, завершено; серед постраждалих – трирічна дитина, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя загинули дві жінки. Серед постраждалих – 3-річний хлопчик", – йдеться у повідомленні ДСНС у суботу у Телеграмі.

Повідомляється, що російські безпілотники зруйнували приватний будинок, пошкодили житлові будинки, торговельні приміщення, автомобілі та фасад навчального закладу. Виникли пожежі. Рятувальники деблокували тіла загиблих з-під завалів та ліквідували пожежі. Аварійно-рятувальні роботи завершено.