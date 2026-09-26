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Двоє цивільних загинули, вісім зазнали поранень на Донеччині через обстріли – ОВА

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Двоє цивільних загинули, вісім зазнали поранень на Донеччині через обстріли – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Двоє цивільних загинули, вісім зазнали поранень, зафіксовано значні ушкодження цивільної інфраструктури та житлового фонду через ворожі атаки у Донецькій області станом на ранок суботи, 26 вересня, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1121 людину, у тому числі 85 дітей", – йдеться у повідомленні глави ОВА у Телеграмі у суботу.

За даними ОВА, у Білозерському Покровського району зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівку і 4 приватні будинки.

У Краматорському районі у Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку, 4 приватні будинки і автівку; у Билбасівці пошкоджено 13 приватних будинків. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку; у Ясногірці поранено 2 людини. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки і автівку; у Староварварівці пошкоджено 9 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередачі. У Новодонецькому пошкоджено 16 багатоповерхівок і 3 адмінбудівлі. У Дружківці 2 людини загинули і 2 поранені.

#донецька #жертви #обстріли
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