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Окупанти за добу втратили 1710 осіб та 584 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1710 осіб та 584 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1710 окупантів, сім танків, 96 артсистем, 20 бронемашин, 1445 БПЛА, а також 584 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.26 склали особового складу – близько 1 527 280 (+1 710) осіб, танків – 12 376 (+7) од, бойових броньованих машин – 25 435 (+20) од, артилерійських систем – 50 371 (+96) од, РСЗВ – 2 160 (+3) од, засоби ППО – 1 673 (+4) од, літаків – 443 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 534 020 (+1 445) од, крилаті ракети – 5 118 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 153 728 (+576) од, спеціальна техніка – 4 749 (+8) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб #втрати #рф
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