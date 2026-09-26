Ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини, є пошкодження – ОВА

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого є пошкодження житлових будинків, готельно-ресторанного комплексу та адмінбудівлі, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини. На півдні області пошкоджено фасади й скління понад 10 приватних та багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства", – написав він у телеграмі.

за словами Кіпера, внаслідок атаки, за попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків. Залучені всі необхідні служби.