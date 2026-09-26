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ППО України збила 134 із 173 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях

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ППО України збила 134 із 173 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях

Сили оборони України у ніч на суботу знешкодили 134 ворожих безпілотника, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на19 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 26 вересня (з 18:00 25 вересня) противник атакував 173 ударними БпЛА типу Shahed (понад 50 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.

 

#ппо #цілі #ліквідація
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