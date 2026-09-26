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Четверо постраждалих у Києві внаслідок атаки ворожих БпЛА – мер

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Четверо постраждалих у Києві внаслідок атаки ворожих БпЛА – мер
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Російські безпілотники атакували один з районів Києва, внаслідок падіння яких виникла пожежа в п'ятиповерховому будинку та магазині, чотири людини постраждали та 20 врятовані, повідомив мер Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі, внаслідок падіння БпЛА, пожежа в 5-поверховому житловому будинку та магазині, розташованому на першому поверсі будинку", – написав він у телеграм.

За його словами, з будинку врятували 20 людей.

Згодом він зазначив, що наразі четверо людей постраждали в житловому будинку в Солом'янському районі, де виникла пожежа внаслідок падіння БпЛА.

Екстрені служби працюють на місці.

Пізніше Кличко повідомив про атаки ще на три райони столиці, внаслідок яких були пожежі та є пошкодження та руйнування.

Зокрема, за словами мера, протягом ночі 26 вересня внаслідок атаки ворога на столицю в Дарницькому районі була пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Пожежу ліквідували.

В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком. Пошкоджені та вибиті вікна. Руйнувань та загоряння в будинку немає.

У Святошинському районі, внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ, виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Пожежу ліквідували.

 

 

#київ #постраждалі #бпла
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