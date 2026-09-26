Двоє постраждалих людей на Київщині внаслідок російських атак – ДСНС

Двоє постраждалих людей у Київській області внаслідок російських атак, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Протягом ночі рятувальники неодноразово залучалися до ліквідації наслідків російської агресії. Київщина: двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак", – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що на Бориспільщині виникла пожежа у складській будівлі. Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізовано. Пожежу ліквідовано силами рятувальників ДСНС та місцевої пожежної охорони.

На Обухівщині пошкоджено приватний житловий будинок та два легкові автомобілі. Також пошкоджено приватний житловий будинок на Бучанщині.