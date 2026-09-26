Внаслідок ворожої атаки пошкоджено Auchan Біличі

Внаслідок ворожої атаки в ніч на суботу пошкоджено Auchan Біличі, постраждалих немає, повідомили у пресслужбі компанії.

"Сьогодні вночі під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш Auchan Біличі. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі магазин тимчасово не працюватиме – до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт", – повідомляється у релізі.

Як повідомлялось, наприкінці серпня внаслідок російської атаки був пошкоджений склад Auchan у Борисполі Київській області.

"Auchan Україна" – мережа магазинів французької родини Auchan SA, працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", мережа ритейлера налічує близько 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Одесі, а також розвиває e-commerce.

Згідно з фінансовою звітністю, дохід компанії "Ашан Україна Гіпермаркет" 2025 року становив 10 млрд 30,4 млн грн, що на 1,2% нижче цього показника за 2024 рік; збитки за рік становили 835,8 млн грн порівняно з 579,6 млн грн за 2024 рік.