У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки РФ загинули дві людини – ОВА

Унаслідок ранкової атаки РФ на Запоріжжя загинули дві людини, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семенікін.

"Під завалами зруйнованого будинку знайшли другу загиблу жінку. На жаль, врятувати обох не вдалося", – написав він у телеграмі.

За словами Семенікіна, після кількох ударів по місту в одному з приватних будинків виникла пожежа. Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть перебувати двоє людей.

Згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Ще одна людина залишалася під завалами, її продовжували шукати.

Також внаслідок ранкової атаки під удар потрапив один із ринків міста.