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У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки РФ загинули дві людини – ОВА

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У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки РФ загинули дві людини – ОВА
Фото: Запорізька ОДА

Унаслідок ранкової атаки РФ на Запоріжжя загинули дві людини, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семенікін.

"Під завалами зруйнованого будинку знайшли другу загиблу жінку. На жаль, врятувати обох не вдалося", – написав він у телеграмі.

За словами Семенікіна, після кількох ударів по місту в одному з приватних будинків виникла пожежа. Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть перебувати двоє людей.

Згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Ще одна людина залишалася під завалами, її продовжували шукати.

Також внаслідок ранкової атаки під удар потрапив один із ринків міста.

 

 

#запоріжжя #жертви #атака
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