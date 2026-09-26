У Росії після атаки БпЛА зупинив роботу Пермський НПЗ – ЗМІ

Сьомий за обсягом нафтопереробки в Росії Пермський нафтопереробний завод припинив роботу після атаки українського безпілотника, яка спричинила пожежу та пошкодила трубопроводи, сховища та технологічні установки у п'ятницю, повідомляє агентство Reuters.

"Завод, розташований за 1460 км на північний схід від Москви, переробив близько 12,6 мільйона тонн, або 252 000 барелів нафти на день у 2024 році. Він виробив 2 мільйони тонн бензину, 5,3 мільйона тонн дизельного палива, 200 000 тонн мазуту та 700 000 тонн нафтового коксу"", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, губернатор пермського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку на промисловий об'єкт, але не назвав його назву. У свою чергу власник НПЗ "Лукойл" не відповів на запит про коментар.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-perm-oil-refinery-halted-operations-after-friday-drone-attack-sources-2026-09-25/