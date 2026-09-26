США законтрактували майже всі $400 млн військової допомоги Україні без ракет Patriot – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити майже $400 млн військової допомоги Україні, які Конгрес схвалив наприкінці 2025 року, але до пакета не увійдуть ракети для систем Patriot, повідомляє агентство Reuters.

Як повідомили співрозмовники Reuters, станом на початок цього тижня законтрактували $307 млн із 400 млн. За їхніми словами, адміністрація Трампа планує закріпити зобов'язання щодо решти $93 млн до завершення фінансового року, що припадає на 30 вересня.

Зазначається, що перші постачання наступальної зброї та обладнання, зокрема запасних частин для броньованих машин, розпочалися цього місяця. Решту, як заявляють джерела, мають поставити до жовтня 2029 року.

Термін повноважень Трампа у Білому домі завершиться в січні того ж року.

Видання зазначає, що решту $93 млн із пакета, схваленого Конгресом, не обов'язково витратити до кінця року, проте ці кошти втратять чинність, якщо до цього часу їх офіційно не законтрактують.

Одне з джерел заявило, що до військового пакета не потрапили ракети для систем Patriot, попри те, що РФ продовжує системно атакувати українські міста дронами та балістикою

Війна США з Іраном та війна в Україні виснажили світові запаси ракет для Patriot, і Київ неодноразово закликав надати більше таких ракет.

Джерело: https://www.reuters.com/world/trump-administration-meet-ukraine-assistance-deadline-2026-09-25/