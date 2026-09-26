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РФ атакувала мережу ресторанів "Сушия" в Києві – компанія

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Окупанти атакували склад з товарами мережі ресторанів японської кухні "Сушия" у Києві, пожежа після удару знищила будівлю і всі торгові запаси, повідомляє пресслужба мережі ресторанів "Сушия".

"Сьогодні внаслідок російської атаки було знищено наш склад з усіма товарними запасами та пакуванням", – йдеться в повідомленні компанії в соцмережі Threads.

У компанії зазначають, що всі ресторани мережі та доставка працюють та чекають кожного гостя.

"Ми все зробимо для того, щоб максимально швидко відновити необхідні запаси, забезпечити повноцінне меню та безперебійну роботу", – запевнили у компанії.

Також вони висловили щирі співчуття своїм логістичним партнерам.

Джерело: https://www.threads.com/@sushiya.ua/post/DduHypJiPJM?xmt=AQG0Sgoc0k_LGBG8gLceSgIF4oQO59frem7jPj7uyAmZfISOEbnVQ_Mgg8RN53M8mEzRF-KH&slof=1

#київ #ресторан #атака
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