У Харкові внаслідок атаки БпЛА постраждали чотири людини, зафіксовано влучання у двох районах – мер

У Харкові внаслідок атаки ворожих безпілотників зафіксовано два удари в Київському районі та влучання у Салтівському районі, попередньо постраждали двоє людей, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Попередньо, у Салтівському районі зафіксовано влучання поблизу нежитлових будівель", – написав він у телеграмі.
Також пошкоджено автомобілі, частина з них горить. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Терехов згодов уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4672