Ferrexpo у I пів.-2026 скоротило чистий збиток у 13,2 раза, акції подорожчали на 13,3%

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Гірничорудна компанія Ferrexpo із активами в Україні завершила перше півріччя 2026 року з чистим збитком $14,9 млн, що в 13,2 раза менше за показник першого півріччя 2025 року, йдеться у звіті компанії у п'ятницю.

Згідно з ним, виручка знизилася у 2,3 раза – до $196 млн внаслідок зменшення обсягів продажів, а прибуток EBITDA був від'ємним – $4 млн проти позитивного значення $4 млн у першому півріччі 2025 року, що відображає сукупний вплив зниження обсягів продажів і цін реалізації, а також зростання виробничих витрат.

Після публікації зранку фінансової звітності акції подорожчали з 28,9 пенсів до 32,88 пенсів, а завершили торги на позначці 32,48 пенсів, що означає приріст на 13,33% до ціни закриття напередодні. Останній раз так дорого вони коштували більше п'яти місяців тому.

Ferrexpo зазначило, що свідомо скоротило капітальні витрати (CapEx) до $10 млн з $28 млн у січні-червні 2025 року, спрямувавши 88% таких витрат на необхідні для підтримання діяльності проєкти та лише 12% – на проєкти розвитку.

Через тривалу затримку відшкодування ПДВ і пов'язане з цим зниження фінансової ліквідності група була змушена скоротити обсяги виробництва до однієї лінії з випуску окатишів, йдеться у звіті.

Загальний обсяг товарної продукції за перше півріччя склав 1,556 млн тонн, що на 40% менше порівняно з попереднім півріччям (що завершилося 31 грудня 2025 року) і на 54% менше порівняно з першим півріччям 2025 року.

Структура виробництва в першому півріччі 2026 року складалася з 89% окатишів і 11% товарного концентрату проти 61% і 39% відповідно в першому півріччі 2025 року, коли вища частка виробництва концентрату забезпечувала додаткові можливості на ринку в період зниженого попиту на окатиші та менших розмірів ринкових премій, зазначила Ferrexpo.

Тимчасовий голова правління Лучіо Дженовезе нагадав, що на початку вересня компанія змогла залучити $100 млн за рахунок додаткової емісії акцій, що суттєво зміцнило ліквідну позицію та забезпечило додаткову фінансову стійкість та більшу гнучкість для управління постійним операційним та фінансовим тиском, з яким стикається бізнес.

"Однак додатковий капітал не усуває основних проблем, що виникли в результаті тривалого утримання відшкодування ПДВ, війни в Україні, обмежень на логістичну та енергетичну інфраструктуру, а також необхідності підтримувати дисципліноване управління грошовими коштами та оборотним капіталом", – зазначив він.

У п'ятницю Ferrexpo уточнило, що грошові витрати на виробництво за показником C1 зросли до $81,3 США за тонну з $77,1 за перше півріччя 2025 року через збільшення обсягів гірничих робіт і технічного обслуговування, вплив вищих цін на електроенергію та паливо, а також зростання витрат на персонал.

Наголошується, що група доклала значних зусиль для скорочення витрат із метою збереження фінансової стійкості. Ці заходи включають зменшення тривалості робочого часу для працівників, скорочення обсягів закупівлі товарів і послуг, а також призупинення всіх некритично важливих капітальних вкладень, накладних витрат і видатків на корпоративну соціальну відповідальність.

Окрім того у першому півріччі 2026 року збитки від знецінення активів були відсутні, тоді як у першому півріччі 2025 року вони склали $154 млн.

У звіті Дженовезе наголосив, що подальше призупинення відшкодування ПДВ українськими податковими органами залишається суттєвою фінансовою проблемою: станом на 30 червня чистий залишок ПДВ до відшкодування становив $82,7 млн, а на 24 вересня Державна податкова служба призупинила відшкодування ПДВ на загальну суму 3,885 млрд грн або $86,9 млн.

У звіті також зазначається, що протягом перших шести місяців 2026 року Ferrexpo отримала звістки про загибель ще 11 колег, які служили в Збройних Силах України, й таким чином загальна кількість загиблих із початку повномасштабного вторгнення Росії сягнула 67 осіб, тоді як у 2024 та 2025 роках кількість загиблих складала по 11 щороку.

Згідно зі звітом, станом на кінець червня 2026 року 804 працівника Ferrexpo проходили службу в ЗСУ, а 218 осіб було демобілізовано, тоді як на кінець 2025 року таких було відповідно 771 та 194, ще роком раніше – 706 та 160.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Лондонська фондова біржа (LSE) з початку травня призупинила торги акціями Ferrexpo через неможливість компанії вчасно опублікувати річну звітність, які відновила 7 вересня.

Компанія у 2025 році зменшила виторг на 16% – до $787 млн, її прибуток EBITDA впав у 2,5 раза – до $28 млн, а чистий збиток зріс майже у 4,5 раза – до $223,9 млн.