Росіяни ударили по дата-центру Cosmonova, дані клієнтів вдалося зберегти – компанія

Дата-центр компанії Cosmonova зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки, проте попри ураження приміщення, ніхто з працівників не постраждав, а всі дані клієнтів вдалося зберегти завдяки географічному резервуванню, повідомила компанія у Facebook.

"Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки наш Дата-центр зазнав пошкоджень. Постраждало приміщення, проте найголовніше – ніхто з працівників не постраждав", – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що завдяки географічному резервуванню усі клієнтські дані збережені. Сервіси продовжують функціонування на резервних майданчиках, проте наголошуємо на можливих тимчасових перебоях у роботі.

"Наразі інженери та технічні фахівці DC|COSMONOVA ретельно оцінюють масштаб пошкоджень", – додали в компанії.

Джерело: https://www.facebook.com/photo?fbid=1955193282322284&set=a.770480157460275