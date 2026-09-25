Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни ударили по дата-центру Cosmonova, дані клієнтів вдалося зберегти – компанія

1 хв читати
Додати як джерело

Дата-центр компанії Cosmonova зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки, проте попри ураження приміщення, ніхто з працівників не постраждав, а всі дані клієнтів вдалося зберегти завдяки географічному резервуванню, повідомила компанія у Facebook.

"Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки наш Дата-центр зазнав пошкоджень. Постраждало приміщення, проте найголовніше – ніхто з працівників не постраждав", – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що завдяки географічному резервуванню усі клієнтські дані збережені. Сервіси продовжують функціонування на резервних майданчиках, проте наголошуємо на можливих тимчасових перебоях у роботі.

"Наразі інженери та технічні фахівці DC|COSMONOVA ретельно оцінюють масштаб пошкоджень", – додали в компанії.

Джерело: https://www.facebook.com/photo?fbid=1955193282322284&set=a.770480157460275

#cosmonova #рф #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Солом'янському районі Києва після влучання БпЛА на парковці виявили трьох загиблих, 7 людей постраждали

Тіла трьох загиблих виявили на парковці біля офісної будівлі в Солом'янському районі Києва, де внаслідок влучання БпЛА палають автомобілі, семеро люд…

Читати
Росія продовжує вивозити українських дітей меншими групами, основним каналом стали табори – Bring Kids Back UA

Росія продовжує вивозити українських дітей меншими групами, основним каналом стали табори – Bring Kids Back UA

Росія продовжує переміщувати українських дітей, однак порівняно з першими роками повномасштабної війни використовує інші механізми, зокрема вивезення…

Читати
РФ надала інформацію лише приблизно про 20% із 339 українських дітей зі списку, переданого в Стамбулі – ініціатива Bring Kids Back UA

РФ надала інформацію лише приблизно про 20% із 339 українських дітей зі списку, переданого в Стамбулі – ініціатива Bring Kids Back UA

Найчастіше повернення українських дітей блокує Росія, яка змінює їхній юридичний статус, перешкоджає контактам із родинами та не допускає незалежного…

Читати