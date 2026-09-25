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Трамп анонсував нові зустрічі з лідером Китаю

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Президент США Дональд Трамп після візиту китайського колеги Сі Цзіньпіна до Вашингтона заявив, що матиме з ним ще дві зустрічі цього року.

"Голова Сі та пані Пен щойно залишили Вашингтон і вирушили до Китаю. Ця зустріч пройшла в дусі дружби, сили та успіху як для Китаю, так і для США. Ми знову зустрінемося в листопаді в Китаї, а потім на саміті G20 у грудні в Маямі (штат Флорида)", – написав він у соцмережі .

Трамп наголосив, що чимало вже зроблено, і ще більше буде досягнуто в майбутньому".

Американський президент "з нетерпінням чекає наступну зустріч".

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117332812545704813

#сіцзіньпін #зустрічі #трамп #сша
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