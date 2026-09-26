Росія вдруге за тиждень вдарила по заводу "Кромберг енд Шуберт Житомир" – голова ОВА

Росія вдруге за поточний тиждень атакувала дочірню компанію німецького виробника комплектуючих для автопромисловості Kromberg&Schubert – "Кромберг енд Шуберт Житомир" (с.Оліївка, Житомирський р-н, Житомирська обл.), повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ворог продовжує наносити удари по знищеним раніше цивільним підприємствам на Житомирщині. Сьогодні вдруге за поточний тиждень під атакою опинилося підприємство з іноземними інвестиціями "Кромберг енд Шуберт Житомир" в Житомирській громаді", – написав він у Facebook у п'ятницю.

За словами Бунечка, на місці влучання працюють рятувальники ДСНС, вибухотехніки та спеціальні служби, за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

Про попередній обстріл "Кромберг енд Шуберт Житомир" очільник ОВА повідомив 22 вересня, а перший удар по підприємству, який зупинив його роботу, Росія нанесла на початку серпня цього року.

"Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін. Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт", – йшлося тоді в офіційній заяві дирекції підприємства у Facebook.

Компанія наголосила, що є цивільним виробничим підприємством зі 100% німецькими інвестиціями, яке вже 11 років працює в Житомирському регіоні та забезпечує робочими місцями близько 3500 людей.

Kromberg&Schubert розпочала свою роботу в Україні з м.Луцьк у 2004 році. На Житомирську область вона розширила свою діяльність у 2015 році, коли реалізувала інвестиційний проєкт із будівництва підприємства з виробництва електротехнічного та оптичного устаткування загальною вартістю EUR30 млн. У його відкритті свого часу брав участь тодішній президент України Петро Порошенко. Зазначалося, що продукція заводу постачається автовиробникам Audi, Volkswagen, Porsche та іншим.

Згідно із даними системи YouControl ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ" (раніше – "Кромберг енд Шуберт Житомир") у 2025 році збільшило виручку на 30,4% – до 2 млрд 113,4 млн грн, а його чистий прибуток зріс у 2,1 рази – до 164,4 млн грн.

Транснаціональна компанія Kromberg&Schubert, якій у 2027 році виповниться 125 років, є постачальником у сфері автомобільної індустрії. Має виробництво у багатьох країнах світу у більш ніж 40 локаціях та налічує понад 50 тис. співробітників.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19FkkGj3LB/