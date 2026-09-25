Ворог вдарив дронами по ліцею на Київщині – прем'єр

Російські війська ввечері п'ятниці завдали удару дронами по ліцею в Київській області, рятувальники ліквідовують пожежу, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Черговий акт неприхованого терору. Щойно Росія атакувала ліцей на Київщині. На момент атаки учнів у ліцеї не було. На щастя, охоронець, який перебував на місці, не постраждав", – написав прем'єр у телеграмі.

За його словами, внаслідок удару дроном виникла пожежа. Рятувальники вже прибули на місце та намагаються загасити пожежу.

"Протягом усього дня Росія атакує Київ і Київщину. Під ударом – виключно цивільні об'єкти", – додав Корецький.