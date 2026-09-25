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Ворог вдарив дронами по ліцею на Київщині – прем'єр

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Ворог вдарив дронами по ліцею на Київщині – прем'єр
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська ввечері п'ятниці завдали удару дронами по ліцею в Київській області, рятувальники ліквідовують пожежу, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Черговий акт неприхованого терору. Щойно Росія атакувала ліцей на Київщині. На момент атаки учнів у ліцеї не було. На щастя, охоронець, який перебував на місці, не постраждав", – написав прем'єр у телеграмі.

За його словами, внаслідок удару дроном виникла пожежа. Рятувальники вже прибули на місце та намагаються загасити пожежу.

"Протягом усього дня Росія атакує Київ і Київщину. Під ударом – виключно цивільні об'єкти", – додав Корецький.

 

#ліцей #київщина #атака
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