Корецький провів нараду щодо додаткового фінансування оборонних потреб на $27 млрд

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з Міністерством оборони щодо забезпечення додаткового фінансування оборонних потреб на цей рік у розмірі $27 млрд.

"Провів нараду з Міністерством оборони України щодо забезпечення додаткового фінансування оборонних потреб на цей рік у розмірі 27 млрд доларів. Частина цих коштів потрібна вже зараз для здійснення передоплати за поставки, заплановані на перший квартал 2027 року", – написав він у телеграмі.

Він зазначив, що частину суми буде покрито за рахунок внутрішніх ресурсів – шляхом перерозподілу коштів у межах чинних програм. Це завдання для Міністерства фінансів, додав Корецький.

За його словами, український уряд також розраховує на підтримку ЄС та на прямі переговори на рівні оборонних відомств із країнами НАТО й іншими партнерами, щоб закрити цю потребу у фінансуванні.

"Паралельно нам необхідно розблокувати зовнішнє фінансування, пов'язане з нашими зобов'язаннями перед міжнародними партнерами, а це вимагає ухвалення відповідних законодавчих актів і рішень згідно з планом Уряду. Ми щодня тісно співпрацюємо з Парламентом у цьому питанні", – підсумував прем'єр.