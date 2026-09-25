Експертиза виявила гострий психоз у підозрюваного в нападі на монастир у Польщі

Експерти-психіатри обстежили 31-річного громадянина України, підозрюваного у смертельному нападі з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі (Польща), повідомляє газета Rzeczpospolita.

"Експерти встановили у 31-річного чоловіка ознаки гострого багатоформного психотичного розладу. Як повідомила речниця прокуратури Малгожата Тацюх-Курасевич, нинішній психічний стан чоловіка унеможливлює його участь у судових діях. Зокрема, було зазначено на сильне психомоторне збудження, розсіяність уваги та відсутність логічного зв'язку", – йдеться у повідомленні.

Водночас прокуратура наголошує, що неможливість допиту підозрюваного не означає призупинення розслідування. Слідчі й надалі збиратимуть докази, з'ясовуватимуть обставини події та виконуватимуть інші заплановані дії.

Судове засідання у цій справі заплановане на суботу. Підозрюваний уже має державного захисника, призначеного судом.

Як повідомлялося, у четвер, 24 вересня, вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

Як вияснило слідство, підозрюваний в'їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень. Саме там він, ймовірно, натрапив на перших людей, на яких згодом було скоєно напад. В польському уряді пообіцяли суворе покарання для підозрюваного. В українському посольстві висловили переконання, що компетентні органи ретельно й об'єктивно встановлять усі обставини трагедії.