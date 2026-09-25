Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Сумах вже 12 постраждалих внаслідок авіабомбардування міста, серед них 3 дітей – обладміністрація

1 хв читати
Додати як джерело
В Сумах вже 12 постраждалих внаслідок авіабомбардування міста, серед них 3 дітей – обладміністрація
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Дванадцять жителів Сум постраждали внаслідок удару двох керованих авіабомб по місту, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров у п'ятницю ввечері.

"Серед постраждалих – троє дітей: 15-річний хлопець, 12-річна дівчинка та півторамісячне немовля. Найменшій дитині медичну допомогу надали без госпіталізації. Інші постраждалі отримують необхідну допомогу", – написав Григоров в Телеграм.

За його словами, у місті пошкоджені 38 приватних житлових будинків, один багатоквартирний будинок, а також інша цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків атаки продовжується.

Раніше Григоров повідомляв про трьох постраждалих, одного з яких було госпіталізовано, та пошкоджену будівлю закладу освіти.

Джерело:

#бомбардування #постраждалі #суми
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Солом'янському районі Києва після влучання БпЛА на парковці виявили трьох загиблих, 7 людей постраждали

Тіла трьох загиблих виявили на парковці біля офісної будівлі в Солом'янському районі Києва, де внаслідок влучання БпЛА палають автомобілі, семеро люд…

Читати
Росія продовжує вивозити українських дітей меншими групами, основним каналом стали табори – Bring Kids Back UA

Росія продовжує вивозити українських дітей меншими групами, основним каналом стали табори – Bring Kids Back UA

Росія продовжує переміщувати українських дітей, однак порівняно з першими роками повномасштабної війни використовує інші механізми, зокрема вивезення…

Читати
РФ надала інформацію лише приблизно про 20% із 339 українських дітей зі списку, переданого в Стамбулі – ініціатива Bring Kids Back UA

РФ надала інформацію лише приблизно про 20% із 339 українських дітей зі списку, переданого в Стамбулі – ініціатива Bring Kids Back UA

Найчастіше повернення українських дітей блокує Росія, яка змінює їхній юридичний статус, перешкоджає контактам із родинами та не допускає незалежного…

Читати