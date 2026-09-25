В Сумах вже 12 постраждалих внаслідок авіабомбардування міста, серед них 3 дітей – обладміністрація

Дванадцять жителів Сум постраждали внаслідок удару двох керованих авіабомб по місту, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров у п'ятницю ввечері.

"Серед постраждалих – троє дітей: 15-річний хлопець, 12-річна дівчинка та півторамісячне немовля. Найменшій дитині медичну допомогу надали без госпіталізації. Інші постраждалі отримують необхідну допомогу", – написав Григоров в Телеграм.

За його словами, у місті пошкоджені 38 приватних житлових будинків, один багатоквартирний будинок, а також інша цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків атаки продовжується.

Раніше Григоров повідомляв про трьох постраждалих, одного з яких було госпіталізовано, та пошкоджену будівлю закладу освіти.

Джерело: