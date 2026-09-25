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Росіяни 30 разів атакували Дніпропетровщину, поранені четверо людей – ОВА

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Росіяни 30 разів атакували Дніпропетровщину, поранені четверо людей – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами у п'ятницю, чотири місцеві жителі дістали поранень, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні оселі, автівки, сільгосптехніка, інфраструктура. У важкому стані до лікарні доправили 50-річну жінку. В стані середньої тяжкості госпіталізований 71-річний чоловік. Жінки 69 і 71 років лікуватимуться амбулаторно", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, у Синельниківському районі ворог ударив по Васильківській і Раївській громадам. Пошкоджені інфраструктура, агропідприємство. У Самарівському районі сталися пожежі.

 

#дніпропетровщина #наслідки #обстріли
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