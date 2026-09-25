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Україна прискорює виробництво перехоплювачів російських реактивних "шахедів" – Зеленський

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Україна прискорює виробництво перехоплювачів російських реактивних "шахедів" – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки головнокомандуючого, прискорення виробництва перехоплювачів реактивних безпілотників та прийняті рішення щодо захисту українських дата-центрів.

"Провів Ставку. Серед ключових питань – результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних "шахедів". Були доповіді щодо відсотка збиття, досвіду команд, які займаються перехопленням. Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво", – написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю ввечері.

За його словами, є також нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів.

Він також повідомив про детальну доповідь Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо технологічних планів РФ на 2027 рік, "а саме – про засоби, на які розраховує ворог, спроможності щодо виробництва, використання схем постачання компонентів у Росію".

"У відповідності із загрозами корегуємо нашу протидію. Пріоритетне завдання для МЗС України та всієї нашої дипломатії – нові санкційні пакети партнерів, і саме у сфері тіньових схем, які росіяни використовують для забезпечення виробництва дронів та ракет, особливо балістики", – повідомив президент.

"Були ухвалені й додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об'єктів, які мають критичне значення у сфері зв'язку", – повідомив Зеленський.

 

#датацентри #ппо #президент
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