Мінінфраструктури підписало меморандуми про будівництво ще п'яти фабрик-кухонь для шкіл і дитсадків

В п'ятницю, 25 вересня, Вінниця, Вишневе, Шептицький, Лебедин і Запоріжжя підписали меморандуми з Міністерством інфраструктури про будівництво ще п'яти фабрик-кухонь, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

"Ці проєкти були відібрані Мінінфраструктури за підтримки Європейського інвестиційного банку на конкурсній основі. За попередніми розрахунками, нові фабрики-кухні зможуть забезпечувати харчуванням орієнтовно 181 заклад освіти – школи та дитячі садки, зокрема в сільських населених пунктах", – написав Бутенко в телеграм-каналі у п'ятницю.

Він наголосив, що реформа шкільного харчування насамперед стосується здоров'я дітей та формування їхніх харчових звичок.

"Важливо, щоб кожна дитина, незалежно від місця проживання, мала доступ до повноцінного гарячого харчування. Для невеликих і сільських шкіл, де складно організувати власну кухню, фабрики-кухні можуть стати теж ефективним рішенням. Водночас така модель дозволяє громадам забезпечувати стабільну якість харчування в усій мережі закладів освіти", – підкреслив міністр.

Він також відвідав першу фабрику-кухню в Бучі. Це модель, яка дозволяє централізовано готувати якісні та збалансовані обіди, забезпечувати єдині стандарти харчування та ефективніше використовувати ресурси громад.

"Працюємо з громадами для забезпечення готовності шкіл до роботи з такими фабриками. Адже важливо не лише приготувати якісний обід, а й вчасно доставити його, належно зберегти та подати дітям. Саме тому МОН першочергово спрямовує субвенцію на модернізацію харчоблоків-отримувачів готової охолодженої їжі у школах, які знаходяться в мережі фабрик-кухонь. Радий, що дедалі більше громад обирають цю модель", – резюмував міністр.