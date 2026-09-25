Енергетик загинув в Одеській області через атаку безпілотника по автівці "ДТЕК"

Загинув енергетик через атаку безпілотника по автівці "ДТЕК Одеські електромережі", ще троє цивільних зазнали поранень, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та складську будівлю, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер про результати ворожих атак.

"Ворог зухвало атакував автомобіль "ДТЕК Одеські електромережі". Один енергетик загинув, інший – зазнав поранення. Після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків від'їхав від підстанції, однак ворожий безпілотник умисно змінив курс й атакував саме автівку", – написав він у Телеграм-каналі у п'ятницю.

За даними ОВА, загалом протягом дня ворог масовано атакував цивільну та критичну інфраструктуру Одещини: пошкоджено інфраструктурний об'єкт та виробничо-складську будівлю підприємства. Троє людей постраждали. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.

На місцях ударів працюють відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії.