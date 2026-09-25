П’ятеро керівників РТЦК на Закарпатті та Буковині завищували показники в "Оберегу"

За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру трьом керівникам районних ТЦК та СП - чинному та колишньому на Закарпатті й колишньому на Буковині, щодо ще двох екскерівників РТЦК Чернівецької області обвинувальні акти вже скеровано до суду, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в п'ятницю відомство інформує, що у грудні 2025 - лютому 2026 року посадовці внесли до «Оберега» відомості щонайменше про 857 фіктивно мобілізованих осіб, штучно завищуючи показники виконання мобілізаційних планів.

"Серед них були громадяни, які не з’являлися до ТЦК і не призивалися, чинні військовослужбовці, а також неіснуючі особи", - зазначають у прокуратурі.

Так, згідно з повідомленням, на Закарпатті встановлено 54 такі випадки. "Один із керівників РТЦК вніс дані про 8 фактично не мобілізованих громадян, а колишній т.в.о. начальника іншого ТЦК - ще про 46", - уточнюють у відомстві.

На Буковині, за інформацією Офісу генпрокурора, встановлено 803 таких випадки.

"Один із полковників, за даними слідства, вніс до «Оберега» дані про 631 неіснуючого громадянина. Ще двоє екскерівників РТЦК оформили як мобілізованих 99 та 73 осіб відповідно. Серед них також були вигадані громадяни та чинні військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.

Дії посадовців кваліфіковано за ст. 362 та 366 КК України.

Трьом посадовцям із Чернівецької області суд обрав запобіжні заходи.

Щодо керівника РТЦК із Закарпаття прокурори звернулися до суду з відповідним клопотанням.