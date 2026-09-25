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Події

Росіяни вдарили двома КАБами по Сумах, постраждали троє людей – мер

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Російські війська в п'ятницю, 25 вересня, вдарили по Сумах двома керованими авіабомбами. Влучання зафіксовані у двох районах міста, повідомив в.о. міського голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар.

"Унаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та будівля закладу освіти. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих, серед них – 15-річна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу", – написав Кобзар в телеграм-каналі.

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

#каби #суми #атака_рф
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